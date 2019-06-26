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Ломаченко - Кэмпбелл: утверждена дата боя

09:47, 26 июня 2019
Бокс
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Василий Ломаченко впервые проведет бой в Великобритании / фото: facebook.com/VasylLomachenko

Команды чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британского боксера Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) договорились о проведении боя.

Всемирный боксерский совет (WBC) в Twitter подтвердил завершение переговоров между сторонами. Промоутерским компаниям удалось договориться, и дело не дошло до торгов за право проведения боя.

Поединок Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Великобритании. В каком именно городе пройдет бой - пока неизвестно.

Напомним, на кону в этом поединке будет стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион UFC бросил вызов Ломаченко.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Люк Кэмпбелл