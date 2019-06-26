Ломаченко - Кэмпбелл: утверждена дата боя

Командам украинского и британского боксеров удалось договориться о проведении боя.

Команды чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британского боксера Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) договорились о проведении боя.

Всемирный боксерский совет (WBC) в Twitter подтвердил завершение переговоров между сторонами. Промоутерским компаниям удалось договориться, и дело не дошло до торгов за право проведения боя.

Поединок Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Великобритании. В каком именно городе пройдет бой - пока неизвестно.

Напомним, на кону в этом поединке будет стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион UFC бросил вызов Ломаченко.