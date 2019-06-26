Ломаченко - Кэмпбелл: утверждена дата боя
Команды чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британского боксера Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) договорились о проведении боя.
Всемирный боксерский совет (WBC) в Twitter подтвердил завершение переговоров между сторонами. Промоутерским компаниям удалось договориться, и дело не дошло до торгов за право проведения боя.
Поединок Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Великобритании. В каком именно городе пройдет бой - пока неизвестно.
Lomachenko 🆚 Campbell— World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 июня 2019 г.
📆 August 31, 2019
🇬🇧United Kingdom
🔰WBC Lightweight Championship#WBC#ConquerEverything#Boxing#GreenBeltpic.twitter.com/TzCg7yfeRo
Напомним, на кону в этом поединке будет стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс WBC.
УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион UFC бросил вызов Ломаченко.