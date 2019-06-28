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Украинский боксер нокаутировал соперника и вышел в финал Европейских игр-2019 (видео)

18:59, 28 июня 2019
Бокс
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Виктор Выхрист будет боксировать за золото / фото: facebook.com

В полуфинальном поединке украинец нокаутом выиграл у хорвата Марко Милуна.

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Уже в первом раунде Выхрист отправил соперника в нокдаун. В третьем раунде после нескольких ударов от украинца рефери вновь зафиксировал нокдаун, после чего остановил бой.

Таким образом, Выхриcт гарантировал себе как минимум серебряную медаль Европейских игр-2019. В финале украинец встретится с победителем боя между французом Мурадом Алиевым и немцем Нелви Тиафакой.

Отметим также, что бронзовую медаль в боксе Украине принес Евгений Барабанов, который не сумел пробиться в финал, уступив россиянину Харитону Аргба.

УНИАН ранее также сообщал о том, что беларусы выразили недовольство судейством на Европейских играх в пользу украинского боксера.

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Теги: #бокс#Европейские игры-2019#Украина на Европейских играх-2019#Виктор Выхрист