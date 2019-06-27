Беларусы недовольны судейством Европейских игр в пользу украинского боксера

Тренер по боксу из Беларуси Константин Маханьков считает, что украинец Николай Буценко не заслужил победу.

Тренер сборной Беларуси по боксу Константин Маханьков заявил, что украинец Николай Буценко не заслужил победу в поединке против беларуса Николая Шаха.

"Были протесты, но у нас результат все равно не меняется. Просто после таких вот поединков еще раз убеждаюсь в том, что были моменты, почему бокс собираются убирать из Олимпийских игр. Ну, если такое судейство, то о чем мы говорим", - цитирует тренера Xsport.

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Буценко победил единогласным решением судей – 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:26, 29:27). Стоит отметить, что сам Шах признал свое поражение:

"Думаю, это не провал. Конечно, хотелось попасть на пьедестал, но как сложилось, так сложилось. Проиграл украинцу по делу. Два раунда не чувствовал своей победы, в третьем добавил, но этого не хватило. Соперник был лучше и быстрее, поэтому такой исход встречи абсолютно справедливый".

Стоит отметить, что в полуфинале Европейских игр в Минске помимо Буценко также выступят украинцы Евгений Барабанов, Виктор Выхрист и Александр Хижняк.

Ранее УНИАН сообщал, что российский тренер поставил под сомнение победу украинского боксера.