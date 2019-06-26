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"Бокс полон д*рьма": британский боксер возмутился из-за Усика

10:43, 26 июня 2019
Бокс
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Диллиан Уайт назвал WBO "шутниками" / фото: worldboxingnews.net

Британский боксер Диллиан Уайт эмоционально отреагировал на решение WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Слова Уайта приводит talksport.com.

"Если я скажу, что на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится, что я не могу так говорить, потому что это неуважительно. Но вот тот факт, что они меня не уважают, ничего для них не значит", - сказал Уайт.

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"Бокс полон д*рьма, и мы видим это снова и снова", - добавил британец.

Боксер также назвал представителей WBO шутниками:

"Это какая-то шутка. Усик избежал боя против Такама. Эти парни шутники. Что есть, то есть".

Отметим, что Усик, который владел поясом чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, получил от организации статус "суперчемпиона", который дает ему право на титульный бой при переходе в другой вес.

Напомним, дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был отменен из-за травмы украинца.

УНИАН также сообщал о том, что на бой в сентябре Усик может получить нового соперника.

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Теги: #бокс#Александр Усик