"Бокс полон д*рьма": британский боксер возмутился из-за Усика

Диллиану Уайту не понравилось то, что Александр Усик стал официальным претендентом на пояс WBO.

Британский боксер Диллиан Уайт эмоционально отреагировал на решение WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Слова Уайта приводит talksport.com.

"Если я скажу, что на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится, что я не могу так говорить, потому что это неуважительно. Но вот тот факт, что они меня не уважают, ничего для них не значит", - сказал Уайт.

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"Бокс полон д*рьма, и мы видим это снова и снова", - добавил британец.

Боксер также назвал представителей WBO шутниками:

"Это какая-то шутка. Усик избежал боя против Такама. Эти парни шутники. Что есть, то есть".

Отметим, что Усик, который владел поясом чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, получил от организации статус "суперчемпиона", который дает ему право на титульный бой при переходе в другой вес.

Напомним, дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был отменен из-за травмы украинца.

УНИАН также сообщал о том, что на бой в сентябре Усик может получить нового соперника.