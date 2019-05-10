Ломаченко может получить рекордный гонорар за бой с Кэмпбеллом: озвучена сумма

Украинский боксер проведет бой за три чемпионских пояса.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко за бой против британца Люка Кэмпбелла может получить рекордный гонорар.

Об этом сообщает Sport Arena.

За выход на ринг Ломаченко может заработать 3 миллиона долларов.

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Предыдущим рекордным гонораром в карьере украинца была сумма в размере 2,2 миллиона долларов, которую он получил за бой против Энтони Кроллы.

Ожидается, что украинец подпишет контракт на бой до конца мая, когда промоутерские компании, которые представляют Ломаченко и Кэмпбелла, согласуют между собой все условия организации поединка.

Напомним, в бою против Кэмпбелла на кону будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но и вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

Дата и место проведения боя Ломаченко - Кэмпбелл станут известны позже.

Как сообщал УНИАН, ранее Кэмпбелл оценил свои шансы в бою с Ломаченко.