"Он же не Зевс": олимпийский чемпион оценил свои шансы в бою с Ломаченко

Люк Кэмпбелл заявил, что в поединке с украинским чемпионом продемонстрирует свою лучшую версию.

Британский боксер Люк Кэмпбелл высказался о предстоящем бое против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Свои перспективы в этом бою Кэмпбелл оценил в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

"Это будет просто еще один день в офисе, я же не буду драться с Зевсом. Это будет очень сложный бой, но я никогда не относился к боям легкомысленно, не воспринимал их, как простые. В этой встрече вы увидите мою лучшую версию", - сказал Кэмпбелл.Читайте такжеВсемирный боксерский совет (WBC) назначил бой Ломаченко - Кэмпбелл

Британец также отметил, что сейчас отличный момент для того, чтобы встретиться с Ломаченко:

"Сейчас отличное время для такого поединка. Я отлично чувствую себя физически и морально, чувствую, что прогрессирую и становлюсь все лучше. Это может быть мегафайт".

По словам Кэмпбелла, чтобы стать лучшим, он хочет боксировать против лучших:

"Я просто выйду в ринг и буду собой, буду делать то, что умею. Я хочу быть в числе лучших боксеров мира, а для того, чтобы быть в числе лучших, нужно боксировать с лучшими. А Ломаченко - лучший".

Напомним, на кону в этом бою будут стоять пояса WBO и WBА в легком весе, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный титул по версии WBC.

И Кэмпбелл, и Ломаченко являются олимпийскими чемпионами. Британец выигрывал золото Олимпиады в 2012 году, а украинец - в 2008 и 2012 годах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко вытащил из пруда 35-килограммовую белугу.