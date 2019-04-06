Усик обратился к болельщикам в связи с переходом в супертяжи (видео)

Украинец дебютирует в новом весе 25 мая.

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик в Instagram обратился к своим болельщикам в связи с переходом в супертяжелый дивизион.

«Дорогие друзья, всем здравствуйте. 25 мая в Вашингтоне, штат Мэриленд, пройдет мой следующий поединок уже в новой для меня весовой категории. Мы идем в супертяжи. С Божьей помощью у нас там все получится. Heavyweight division!», - сказал Усик.

Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама из Камеруна. Поединок состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы, однако позже он сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.