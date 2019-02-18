На поединок с Усиком появился еще один претендент в супертяжелом весе

Украинец может дебютировать в супертяжелом дивизионе в бою с финном Робертом Хелениусом.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик может дебютировать в супертяжелом весе в бою с финном Робертом Хелениусом.

Об этом сообщает польский портал RingPolska.

35-летний финн является одним из главных претендентов на бой с украинцем, который может состояться в мае этого года. 23 марта Хелениус должен был провести бой против Кубрата Пулева, но в итоге финн не подписал контракт на этот поединок.

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Отметим, что на счету Роберта Хелениуса 30 поединков в профессиональной карьере, среди которых 28 побед и 2 поражения. Усик, напомним, выходил на ринг 16 раз и ни одного раза не проиграл.

Напомним, ранее Эдди Хирн, промоутер Александра Усика, заявил, что работает над боем украинца против российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Команда россиянина также подтвердила возможный бой с Усиком в мае.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBF, а также пояс журнала The Ring.