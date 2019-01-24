Менеджер Гвоздика назвал дату и место следующего боя украинского чемпиона

Как заявил Эгис Климас, первая защита титула украинцем состоится 30 марта в Филадельфии.

Чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести первую защиту пояса в марте нынешнего года.

Об этом заявил порталу Le Journal de Montréal менеджер украинца Эгис Климас.

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"Вероятно, бой состоится 30 марта на вечере бокса компании Top Rank, который пройдет в Филадельфии. Это будет добровольная защита, мы пока не знаем имени соперника", - заявил Климас.

Ранее сообщалось, что официальным претендентом на пояс украинца является американский боксер Маркус Браун.

Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном нокаутом в одиннадцатом раунде в декабре прошлого года.