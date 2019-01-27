Турман защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив Лопеса

Кит Турман победил раздельным решением судей.

Кит Турман и Хосесито Лопес встретились в главном бою вечера бокса, который состоялся в Бруклине в ночь на 27 января.

Турман защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA, одолев претендента на пояс Хосесито Лопеса раздельным решением судей, сообщает Isport.

Последний раз американец появлялся в ринг в марте 2017 года, когда победил Дэнни Гарсию, но длительный перерыв не помешал ему отстоять пояс.

Оба бойца все время передавали инициативу друг другу, выкладываясь на ранге на все сто процентов. Хотя бой и проходил в основном под диктовку Турмана, Лопес не собирался легко сдаваться и боролся до последнего, иногда прилично изматывая чемпиона.

Судьи не были единогласными - 113-113, 115-111 и 117-109 на записках отдали победу Турману.