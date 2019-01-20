Пакьяо победил Бронера и сохранил титул WBA в полусреднем весе
11:05, 20 января 2019Бокс
114 0
Судьи единогласно отдали победу филиппинцу.
Мэнни Пакьяо / rsport.ru
Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо защитил титул в полусреднем весе, победив Эдриена Бронера. Бой прошел в Лас-Вегасе.
Судьи единогласно отдали победу филиппинцу со счетом 117-111, 116-112, 116-112.
Для Пакьяо эта победа стала 61-й за карьеру при семи поражениях и двух ничейных результатах. У Бронера четвертое поражение в 39 боях.
В андеркарде Нордин Убаали победил Рауши Уоррена и стал чемпионом WBC в легчайшем весе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter