В баскетбольной Суперлиге «Политехник» едет в гости к «неудобному» «Запорожью»

В субботу состоится центральный матч тура.

В нынешнем сезоне баскетбольной Суперлиги Пари-Матч «Политехник» можно назвать одним из самых удобных соперников для «Запорожья».

Дома подопечные Валерия Плеханов выиграли с разгромным счетом 104:77. А затем привезли из Харькова победу 95:74. Впрочем, команда Владимира Коваля наверняка помнит те игры и желание взять реванш лишь прибавляет им мотивации, сообщает пресс-служба соревнований.

К тому же многие отмечают, что «Политехник» уже не та команда, которая так легко расставалась с очками на старте сезона. Харьковчане подтянулись и им нужно совсем немного, чтобы прописаться в верхней части турнирной таблицы. А еще «Политехник», в отличии от запорожцев, пробился в «Финал четырех» Кубка Украины, и с этим также нужно считаться.

Харьковчане еще явно не показали все, на что способны. В плей-офф и Кубке Украины они остаются настоящей «темной лошадкой», а, значит, от них стоит ждать сюрпризов. И «Запорожье» должно об этом помнить.

Впрочем, как заявил главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов, его команда со всей серьезностью относится к предстоящему матчу и о недооценки «Политехника» речи быть не может.

- В Суперлиге Пари-Матч все команды подравнялись. Ни к кому нельзя относиться спустя рукава. Но сейчас такой игровой ритм, что он в принципе не дает расслабиться. Что касается «Политехника», то его в начале года говорят лишь о их узкой ротации. Получил травму лидер команды Кровер. Тем не менее, харьковчане остаются серьезными соперниками, - отметил Плеханов.

Касательно кадровой ситуации в команде, тренер отметил:

- Увы, сотрясение мозга у Максима Теряника. В Черкассах ему попали в переносицу. В ближайшее время он даже тренироваться не будет. У Александра Тарасенко продолжаются проблемы со спиной. Но мы готовимся, стараемся, считаю, что все основные ошибки проанализированы. Теперь задача их исправить.

Относительно сложного периода серии выездных игр, тренер отметил:

- Мы сейчас хотим согласовать наши планы так, чтобы после матчей с «Одессой» и «Химиком» не возвращаясь домой сыграть с «Николаевом». Пока что ведутся переговоры. Это будет и экономически выгодней, да и ездить по таким дорогам лишний раз удовольствия мало. Мы почти 12 часов ехали из Киева, Полтавскую область закрыли, и мы добирались через Кременчуг, где дорога еще хуже. Но мы настраиваемся по-боевому, нужно сейчас отыграть, а потом будет небольшая пауза, связанная с «Матчем всех звезд». Посвятим его улучшению своих физических кондиций.

В свою очередь наставник харьковчан Владимир Коваль отмечает, что прошлые результаты не так важны, как будущие победы. Поэтому его команда настраивается на то, чтобы изменить статистику в свою пользу.

- Мы и так хотим побеждать в каждом матче. Тем более, что год начался с двух поражений на домашней площадке. Есть над чем работать. «Запорожье» достаточно сильный коллектив, он борется за высокие места в таблице и, думаю, будет бороться за медали Суперлиги Пари-Матч. Поэтому игра с таким сильным соперником требует серьезной концентрации, - отмечает Коваль.

На вопрос, чего тренер ждет от команды-соперника из Запорожья, заметил:

- Они стараются играть в быстрый баскетбол, у них есть три ярко выраженных лидера, это американские легионеры. Есть и хорошие украинские игроки, тот же Андрей Мироненко. Передняя линия «Запорожья» хорошо укомплектована. Мы со своей стороны постараемся показать качественный баскетбол.

А на вопрос о том, какой трофей в этом сезоне более желанный - чемпионат или кубок, заметил:

- На данном этапе мы выполнили задачу в Кубке Украины, попали в «Финал четырех». Будем и дальше биться за победы. Для нас и в кубке, и в чемпионате важен максимальный результат.

Матч Запорожье - Политехник состоится в субботу, 19 января, во Дворце спорта Юность в Запорожье. Начало игры в 14.00.