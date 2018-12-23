Днепр одержал волевую победу над Политехником в баскетбольной Суперлиге

В Днепре состоялся последний матч Суперлиги в 2018 году.

В заключительной игре баскетбольной Суперлиги в 2018 году Днепр на домашней площадке принимал харьковский Политехник и победил с разницей в 15 очков, сообщает официальный сайт турнира.

Днепряне неожиданно легко отдали первую половину Политехнику. Хозяева реализовали всего 34% бросков с игры, играли не очень агрессивно в нападении, где у днепрян можно выделить лишь Мишулу, который за первую половину набрал 13 очков, реализовав 3 из 3 трехочковых в дебюте игры, и Фесенко, который провел удачный отрезок в середине второй четверти.

Харьковчане играли быстрее и, опять же, агрессивнее в нападении и неплохо отработали в защите, пропустив 34 очка за половину. Козлов, забросив 4 дальних, уже к большому перерыву набрал 15 очков, а Грэм просто разрывал оппонентов на щитах, оформив дабл-дабл еще в первой половине матча. Как итог, 44:34 в пользу гостей по итогам 20 минут игры.

Но после большого перерыва на площадку вышел совсем другой Днепр - тот Днепр, который считается одним из фаворитов на чемпионство. Команда Дениса Журавлева очень прибавила в защите, перекрыв кислород Политехнику. Отдельно стоит отметить Фесенко, который "съел" Грэма, наградив американца серией эффектных блок-шотов, и раз за разом набирая очки из-за своего оппонента в нападении.

Днепр почувствовал уверенность в своих силах и уже на старте четвертой четверти имел двухзначное преимущество, доведя матч до эффектной победы. Команда Дениса Журавлева, пропустив лишь 23 очка за вторую половину, переломила ход игры после большого перерыва и победила Политехник со счетом 83:68.

У Днепра стоит отметить Фесенко, который набрал 16 очков, сделал 10 подборов и 3 блок-шота, выключив из игры во второй половине Грэма. 19 очков набрал Мишула и 15 Сизов. А у Политехника следует отметить мощный дабл-дабл Грэма, который до 21 очка добавил 17 подборов.

Днепр - Политехник 83:68 (12:23, 22:21, 21:9, 28:15)

Днепр: Мишула 19 + 5 передач, Фесенко 16 + 10 подборов + 3 блок-шота, Сизов 15 + 6 подборов + 4 передачи, Закурдаев 7 + 6 подборов + 3 передачи), Вильховецкий 2 - старт, Кушниров 8, Ревзин 8 + 4 передачи), Шундель 5 + 5 подборов, Кожемякин 3

Политехник: Грэм 21 + 17 подборов, Кромер 17 + 9 передач - 6 потерь, Козлов 17, Дэвис 7 + передачи + 4 подбора, Завадский 2 - старт, Рочняк 4 + 6 подборов + 3 передачи, Чугунов 0, Кузенцов 0