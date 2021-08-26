Впервые за последние 4 года инфляция в этом году будет выше 10%. Причин много – активное повышение минимальной зарплаты, рост тарифов на энергоносители, рост мировых цен на ключевые товары (газ, металл, зерно, сахар). А также довольно резкие и непродуманные повышения налогов (и это во время кризиса из-за пандемии) – к примеру, рентные платежи на железную руду выросли в полтора раза, а акцизы на некоторые табачные изделия – сразу в 4,2 раза.

В Украину возвращается "большая инфляция". Конечно, антирекордов гиперинфляции начала 1990х гг. никто не ждет (сейчас уже многие не помнят, как в 1993 г. инфляция в Украине скакнула до 10 256%).

Но инфляционное затишье 2018-2020 гг., когда годовая инфляция не превышала 10%, похоже, заканчивается. Двузначная инфляция – один из показателей, который, к сожалению, традиционно отличает украинскую экономику от развитых экономик стран Евросоюза и США.

Напомним, за 7 месяцев 2021 г. индекс потребительских цен в Украине уже вырос на 6,5% (а в годовом измерении – на 8,5%).

Показательно, что в отличие от многих предыдущих лет в июне и июле 2021 г. не было дефляции (снижения общего уровня цен), хотя традиционно эти месяца дефляционные, поскольку это сезон снижения цен на овощи и фрукты.

Теперь добавим еще к этому ожидаемый рост тарифов на энергоносители осенью, повышение минимальной зарплаты в декабре до 6500 грн., дефицит госбюджета за январь-июль 2021 г. на уровне 50,2 млрд. грн., а также стремительный рост индекса цен производителей – и становится очевидным: двузначной инфляции в этом году не избежать.

Дорожает все

В базовой раскладке роста Госстата по индексу потребительских цен не сложно заметить: за 7 месяцев 2021 г. подорожали почти все товары и услуги (кроме разве что одежды и куриных яиц).

Частично это объясняется ростом мировых цен на многие основных сырьевые товары – газ, металлопродукция, зерно, сахар.

Во-первых, такое глобальное подорожание объясняют оживлением мировой экономики после "ковидной спячки" - соответственно, растет спрос.

Во-вторых, негативные погодные явления (от катастрофической засухи до апокалиптических наводнений) серьезно снизили объемы урожаев основных сельскохозяйственных культур.

В-третьих, целенаправленная позиция Российской Федерации по сокращению транзита газа для лоббирования проекта "Северный поток – 2" привела к резкому повышению мировых цен на газ – на прошлой неделе они на европейском рынке превысили 585 долларов за кубометр.

Довольно четко это глобальное подорожание видно по индексу цен производителей в Украине. За 7 месяцев 2021 г. он вырос сразу на 26,9%.

Безусловно, такая существенная разница – в 4 раза – в росте двух базовых индексов – потребительских цен (6,5%) и цен производителей (26,9%) – будет тянуть потребительскую инфляцию вверх.

Еще одна причина для подорожания – социальная. В начале этого года резко выросла минимальная зарплата – сразу на 20% - до 6000 грн.

И это не только повышает спрос, но и толкает вверх цены – т.к. все затраты производителя и продавца (в т.ч. на заработную плату персонала) отображаются в финальной цене товара и так или иначе ложатся на плечи покупателя.

Украинский "рецепт" - повышать налоги во время кризиса

Но, увы, зарплатная составляющая – далеко не единственная из того, что производителям приходится добавлять к финальной цене.

И тут "медвежью услугу" украинскому бизнесу оказали украинские депутаты, приняв как раз накануне мирового "локдауна" закон №466, который украинские бизнесмены довольно быстро "окрестили" "законом о налоговом терроре".

Кроме того, что упомянутый закон предоставил огромные полномочия налоговикам (в т.ч. правило "деловой цели"), ударил по перспективам украинского IT-бизнеса (в т.ч. через "контролируемые иностранные компании"), он также резко повысил некоторые налоги.

К примеру, стоит ли удивляться, что самый большой рост цен производителей за 7 месяцев 2021 г. наблюдался именно в добыче железной руды (в 2,4 раза!) – после того, как упомянутый закон увеличил рентные платежи на железную руду в полтора раза. Можно предположить, как это повышение приведет к росту цен – в т.ч. в строительстве.

Но даже такое серьезное повышение – это еще не рекорд. Рекордом стало повышение акциза на табачные изделия для электронного нагревания (ТИЭНы) – сразу в 4,2 раза.

Дело в том, что цена на табачные изделия, как и на другие подакцизные товары значительно зависит от размера акциза. В среднем в цене каждой пачки табачных изделий около 60-70% налогов и в т.ч. около 55% непосредственно акциза.

По данным Госстата, в среднем украинская семья тратит на табачные изделия 3,3% своего месячного бюджета. И это лишь на первый взгляд немного. К примеру, затраты на фрукты (2,8%), на сыры (2%) или на рыбу (2,9%) – ниже, чем на табачные изделия. Такое распределение среднестатистического семейного бюджета можно критиковать, но это реальность.

И когда депутаты резко – в 4,2 раза – повышают акцизы на табачные изделия для электронного нагревания, они не могут не понимать, что это в перспективе может привести к подорожанию ТИЭНов примерно в 2 раза. И исходя из упомянутой довольной высокой "весовой доли" табачных изделий в индексе потребительских цен, это может стать серьезным ударом по многим семейным бюджетам.

К тому же, вопреки опыту стран Евросоюза и здравому смыслу акциз был повышен именно на потенциально наименее опасный табачный товар. Таким образом, депутаты, по сути, переключают 1 млн. украинских потребителей ТИЭНов на обычные сигареты.

К тому же на рынке табачных изделий уже наблюдается резкий рост нелегальной продукции. И резкие повышения акцизов на табачные изделия в предыдущие годы еще в 2019 г. привели к недовыполнению плана по акцизу с табачных изделий на 14 млрд. грн. Т.е. бюджетная дыра в виде уже сформированного за 7 месяцев 2021 г. дефицита госбюджета на уровне 50,2 млрд. грн. может еще больше расшириться.

Как снизить инфляцию?

Извечный вопрос "что делать?" относительно инфляции правильнее переформулировать – "что не делать?".

Осенью стартует бюджетный процесс. В условиях бюджетного процесса у многих народных депутатов резко обостряется щедрость за государственный счет и резко ухудшается восприятие реальности.

Как правило, это ведет к дальнейшему расширению дефицита госбюджета, к ничем не обеспеченному росту социальных показателей (уже обозначен ориентир минимальной зарплаты в 7500 грн. на следующий год) и к неожиданному повышению налогов (вопреки нормам Бюджетного кодекса) – прежде всего, акцизов.

Вот, как раз, всего этого делать не нужно. Поскольку это самый верный путь для дальнейшего увеличения темпов инфляции.

Наоборот – в условиях нестабильной макроэкономической ситуации стоит ввести мораторий на любые повышения налогов и акцизов.

У украинской экономики только наметился рост и восстановление после "ковидного падения" (+5,4% во II квартале 2021 г. против -2,2% в І квартале) – и не стоит убивать этот рост закручиванием налоговых и регуляторных "гаек".

К тому же нашим депутатам стоит пожелать поменьше оптимизма и побольше реализма в планировании бюджетных показателей. Для торможения инфляции стоит отказаться от необеспеченного слишком резкого повышения социальных показателей (иначе рост зарплат просто "съест" инфляция) и чуть ужесточить монетарную политику Нацбанка.

И, конечно же, мегасложным заданием для власти этой осенью станет сдерживание роста тарифов на энергоносители.

Автор: Иван Бойко