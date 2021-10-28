В Николаеве уже почти год идут судебные разбирательства между местными жителями и глиноземным заводом, которые пытаются отстоять свое право дышать воздухом без примеси химических элементов, находящихся в отходах производства НГЗ – красном шламе. За это время дело перешло в апелляционную инстанцию, но конца процессу по-прежнему не видно. И все это время медленное убийство николаевцев через загрязнение окружающей среды продолжается.

Зона рака

Началось все более десяти лет назад, когда жители Николаевской области стали жаловаться на облака красной пыли, которые покрывают землю и Бугский лиман. Из водоемов начала исчезать рыба, на суше стали вымирать многие виды растений, а у людей участились случаи раковых заболеваний и болезней, связанных с дыхательными путями.

Выбросы красного шлама происходили и в 2011-м, и в 2012-м, и в 2013-м, из-за чего тревогу забили экологи. На хранилищах красного шлама были проведены проверки, но ничего не изменилось: видимо, НГЗ уже тогда нашел способы, как продолжать загрязнение окружающей среды и при этом заставить власть это загрязнение не видеть.

К 2019 году ситуация стала критической: в районах, прилегающих к шламохранилищам, значительно увеличилась смертность от рака. Так, в Витовском районе в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза. При этом во всей Николаевской области за последнее десятилетие эти цифры не изменились.

Такие же ужасные данные оказались по онкозаболеваниям ротовой полости: в Витовской районе смертность увеличилась на 259%, в Николаевской области – упала на 36,1%, по Украине – упала на 10,5%.

И в целом по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ – самые печальные показатели: за 2011-19 годыих стало больше на 38,6%. В то же время в Николаевской области за 2011-20 годы смертность населения от рака упала на 30%.

Поскольку власть никак не реагировала на рост заболеваемости и смертности, местные жители решили защищать себя сами.Так родилась общественная организация "Стоп шлам", которую возглавил николаевский активист Василий Орел. Общественники обратились в различные государственные структуры, пытались найти контакт с руководством НГЗ, чтобы убедить его принять меры против уничтожения экологии региона. Но все было напрасно. И тогда "Стоп шлам" подал в суд коллективный иск.

Атака на пострадавших

Судебная эпопея началась в декабре прошлого года. И чем глубже судьи вникали в ситуацию, тем очевиднее становилась катастрофа, в которой оказался регион. Так, весной 2021-го в суд были предоставлены результаты экспертизы красного шлама: в нем были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и целый ряд других элементов, наносящих вред здоровью людей и природе.

Стало ясно, что повышенная заболеваемость и смертность людей, живущих в районе шламохранилищ НГЗ, – не случайность, а следствие распространения той самой красной пыли, которую ветром разносит на десятки километров.

Получив такие доказательства, Заводской районный суд Николаева вынес решение удовлетворить иск пострадавших и выплатить им компенсацию в размере 9,21 млрд гривен.

Однако на этом все не закончилось. Руководство НГЗ вместо того, чтобы заняться проблемой загрязнения окружающей среды, начало атаку на пострадавших. Оно подало заявление в полицию, заявив, что иск "Стоп шлам" в суд – это мошенничество.

Неизвестно, какими "аргументами" руководство завода воздействовало на полицию, но копы взялись за дело рьяно: они начали ходить к пострадавшим домой, вызывать их на допросы и требовать отказаться от участия в иске – под угрозой огромных штрафов и даже тюрьмы.

С самого начала было очевидно, что это дело не имеет перспективы. Больше того, было ясно, что преследование потерпевших незаконно, – в связи с чем Госбюро расследований открыло дело уже против полиции. И, тем не менее, попытки давить на членов организации "Стоп шлам" продолжаются до сих пор.

Война на истощение

В сентябре Николаевский апелляционный суд начал рассмотрение "дела НГЗ" в связи с тем, что руководство завода не согласилось выплачивать компенсацию пострадавшим.

К этому времени всплыли новые факты угрозы здоровью людей, которую несет красный шлам. Так, была проведена экспертиза волос людей, живущих в шламохранилищах, и в них было обнаружено избыточное содержание цинка, алюминия и ряда других элементов, несущих угрозу здоровью местных жителей.

Резонанс вокруг "дела НГЗ" наконец обратил на себя внимание власти. Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству руководством предприятия. Согласно данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ в течение последних трех лет экологического налога за размещение отходов красного шлама, ущерб государства превышает 240 млрд гривен.

Однако даже все эти факты не изменили отношения менеджеров предприятия к проблеме, которую они создали. Руководство НГЗ предпочитает вести войну с пострадавшими вместо того, чтобы избавить Николаевскую область от шламохранилищ.

Эта война не может закончиться победой предприятия-загрязнителя. Но она может идти еще очень долго. И жертвами будут обычные жители Николаевской области, которые продолжат дышать красным шламом.

Автор: Иван Бойко