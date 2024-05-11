Страна выступила против решения Нобелевского комитета, который невольно подыгрывает интересам Москвы по отбеливанию репутации своего ставленника Варданяна.

71 депутат Сейма Литовской Республики подписал коллективное письмо с призывом к Нобелевскому комитету "отклонить кандидатуру миллиардера Рубена Варданяна на соискание Нобелевской премии мира в 2024-ом и любых последующих годах".

Об этом сообщает европейское издание Newsroom In.

В рамках мажоритарной модели Литвы, 71 депутат из 141 – это абсолютное большинство. Иными словами, страна выступила против решения Нобелевского комитета, невольно подыгрывающего интересам Москвы по отбеливанию репутации своего ставленника Варданяна.

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Авторы письма декларируют: "Мы считаем недопустимым выдвижение на Нобелевскую премию мира человека, который "принимал непосредственное участие в реализации политики человеконенавистнических режимов" (по определению официального представительства "Международного информационного нобелевского центра" в Украине)".

Председатель Комитета по управлению государством и муниципалитетами Ричардас Юшка также выложил копию письма на свой странице в Facebook. И уточнил - обращение подписали уже 72 парламентария.

Рубен Варданян – российско-армянский деятель. Так, по данным расследования OCCRP через его компанию тайно переводились деньги близким друзьям Путина. В 2006-2013 по счетам оффшорных сетей Варданяна прошло более $4,6 млрд.

Варданяна вносили в проекты санкционных списков или непосредственно санкционные списки депутаты Европарламента, Конгресс США, Украина во главе с Зеленским. В 2023 Служба Безопасности Украины внесла его в базу "Миротворец", как "пособника российско-фашистских захватчиков и террористов…"

Крупные международные СМИ называют Варданяна "человеком Кремля", "близким к Путину","представляющим интересы Кремля".

В тексте коллективного письма, подписанного 71 депутатом Сейма Литовской Республики, упоминаются связи Варданяна с преступным режимом Ирана:

"По данным The Washington Times Варданян, номинированный на премию мира, также связан с иранским преступным режимом, который с самого начала войны поставляет РФ оружие для уничтожения украинских инфраструктурных объектов и мирных граждан Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

Литовские парламентарии – не единственные, кто выступил с осуждением политики Нобелевского комитета. Коллективное письмо против выдвижения кандидатуру Варданяна 21 апреля подписали 18 депутатов Верховной Рады Украины (в том числе 13 представителей правящей партии "Слуга Народа"). Парламентарии заявили: "Мы считаем недопустимым и абсурдным гротеском номинацию на премию Мира человека, который поддерживает терроризм и сепаратизм, замешан в коррупционных скандалах, является спонсором российской агрессии на постсоветских территориях и врагом Украины".

1 мая 12 депутатов Палаты депутатов Румынии, а также депутат Европарламента от Румынии Кристиан Терхес, подписали письма с аналогичными призывом. В своем письме Нобелевскому комитету Кристиан Терхес заявил: "Призываю вас немедленно отменить кандидатуру Р. Варданяна из списка кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2024 году. Будучи близким соратником Владимира Путина, Р. Варданян, также известный как "Путинский кошелек", является врагом мира и сторонником российской агрессии на постсоветских территориях, включая агрессивную войну России против Украины, которая уже унесла сотни тысяч жизней и заставили миллионы людей покинуть свои дома".

2 мая члены парламентской группы НЛП, в которую входят Президент Румынии и председатель Сената, также обратились в Нобелевский комитет с просьбой исключить кандидатуру Варданяна из списка 2024 года.

Нобелевский комитет до сих пор никак не прокомментировал обращения и письма, подписанные уже более чем 100 парламентариями из Литвы, Украины и Румынии. Кандидатура Варданяна, чью репутацию Кремль старается отбелить, все еще в числе номинантов на премию мира. При этом, по заявлению депутатов Палаты депутатов Румынии, такая политика "прямо противоречит ценностям самого Нобелевского комитета". В частности, в 2022-ом году послы России и Беларуси не были приглашены на вручение премии. А в 2023-м приглашения представителей России, Ирана и Беларуси были отозваны после широкой общественной критики.