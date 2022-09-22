Министр иностранных дел сказал, что это жест для народа Украины и храбрых солдат ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал гостем "Позднего шоу Стивена Кольбера" в Соединенных Штатах Америки. Он заявил, что наша страна обязательно победит в войне против России. Зрители в ответ на это поднялись и начали аплодировать.

В ролике ниже присутствует фрагмент из недавнего выпуска шоу с Дмитрием Кулебой.

Беседуя со Стивеном Кольбером, министр иностранных дел заявил: "Это доказывает и нам, и всему миру, что мы умеем побеждать и мы побеждаем". Затем в зале зазвучали громкие аплодисменты. Кулеба ответил зрителям благодарностью за такой жест. Министр заявил, что аплодисменты звучат не для него, а для "народа Украины и наших храбрых солдат".

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После этого оператор перевел камеру и показал аудиторию. Все люди, присутствующие на шоу, поднялись и продолжили хлопать. Таким способом граждане США выразил свою солидарность Украине в борьбе против российской агрессии.

Соединенные Штаты Америки и Украина: подробности о поддержке в войне

С момента полномасштабного вторжения России США стали главным партнером нашего государства. Согласно недавнему заявлению президента Джо Байдена, для помощи Украине уже выделили более $25 миллиардов.

Штаты передали нашей стране множество разнообразного вооружения — от противотанковых комплексов до РСЗО и вертолетов. А реактивные системы залпового огня HIMARS помогли уничтожить более 400 вражеских целей.

16 сентября Байден объявил об очередном пакете военной помощи для Украины. В него вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и прочее.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече стран "Большой семерки" в Берлине заявила, что Украина должна победить в войне, а Россия — понести справедливое наказание.

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