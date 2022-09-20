Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия как была, так и остается государством-агрессором.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал намерения сепаратистов провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, которая незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - написал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение с 23 по 27 сентября "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они проведут свой "референдум" в тот же период.

Также на Херсонщине оккупанты также объявили о проведении "референдума" о присоединении к РФ.

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