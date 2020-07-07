В Украине сегодня состоится ВНО по английскому языку

Для прохождения теста зарегистрировались 117 тысяч 666 человек, для которых созданы 7 тысяч 977 аудиторий в 492 пунктах тестирования.

В Украине во вторник, 7 июля, состоится внешнее независимое оценивание по английскому языку.

Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения теста зарегистрировались 117 тысяч 666 человек, для которых созданы 7 тысяч 977 аудиторий в 492 пунктах тестирования.

Допуск участников в пункты начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

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Сертификационная работа состоит из четырех частей: «Понимание речи на слух (аудирование)» (16 задач различных форм), «Чтение» (22 задания различных форм), «Использование языка» (20 заданий), «Письмо» (одна задача открытой формы).

Как сообщал УНИАН, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания - выпускники школ сдавали тестирование по математике.

Сессия проходит с соблюдением карантинных требований, участники должны быть в защитных масках, им бесконтактно измерять температуру тела и др.

К проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 тыс. 630 медиков.

Дополнительная сессия пройдет с 23 июля по 11 августа. Результаты дополнительной сессии обнародуют до 14 августа.

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

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