В Украине сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе: правила и требования

Участников тестирования призывают не опаздывать, надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

Украинские абитуриенты во вторник, 30 июня, будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, для прохождения теста зарегистрировались 369 562 человека, для которых создано 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования.

"Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Этого времени, как показало предварительное тестирование, достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО. Просим участников приходить в пункт тестирования в промежуток времени, указанный в приглашении-пропуске, придерживаться безопасной дистанции не только у входа в пункт, но и за его пределами. Ожидая допуска в пункт тестирования, находиться в тени и избегать скопления", - говорится в сообщении.

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Родителей и учителей также просят о социальной дистанции.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

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"В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО", - отметили в УЦОКО.

В случае прибытия в пункт тестирования после 10:50, участника тестирования не допустят к его написанию.

Абитуриентам посоветовали взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые можно будет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

"Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования. Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования", - говорится в сообщении.

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Те участники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, смогут сделать это во время дополнительной.

"Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования", - объяснили в Центре.

Как сообщал УНИАН, к сдаче тестов по математике из-за высокой температуры не допустили 30 детей.

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