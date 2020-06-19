В Минобразования разъяснили, как пройдет ВНО в условиях карантина
Временный и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий разъяснила алгоритм действий по проведению и подвозу участников внешнего независимого оценивания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Мы разработали безопасные алгоритмы действий по проведению и подвозу участников внешнего независимого оценивания", - отметила Мандзий и добавила, что в личных кабинетах участников ВНО размещены видеоинструкции по правилам прохождения ВНО, в частности, алгоритм действий для участника ВНО.
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Все они, добавила представитель министерства, получили приглашение с определением времени входа, места и времени тестирования.
"Участники самостоятельно или организованным транспортом будут довезены в пункт тестирования", - сказала Мандзий и добавила, что в пункты тестирования участники будут допускаться с 9:50 до 10:50.
На улице перед пунктами тестирования и в коридорах самых пунктов необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.
На входе участникам будут проводиться термометрия и оценка на признаки острого респираторного заболевания.
"Получат все маски и смогут продезинфицировать руки", - сказала врио министра.
После идентификации участники ВНО будут проходить в свои аудитории по указателям. Там они еще раз будут проходить идентификацию.
"После завершения тестирования участник сдает бланк и на выходе из пункта тестирования выбрасывает использованную маску в определенную урну", - добавила Мандзий.
Она заверила, что каждый шаг участника ВНО продуман, с правилами ознакомлены все участники и инструкторы.
"Мы будем контролировать соблюдение всех этих правил, чтобы безопасно провести внешнее независимое оценивание, и оно было безопасным для всех", - подытожила врио министра.
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