В Минобразования разъяснили, как пройдет ВНО в условиях карантина

Участники ВНО самостоятельно или организованным транспортом будут довезены в пункты тестирования.

Временный и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий разъяснила алгоритм действий по проведению и подвозу участников внешнего независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы разработали безопасные алгоритмы действий по проведению и подвозу участников внешнего независимого оценивания", - отметила Мандзий и добавила, что в личных кабинетах участников ВНО размещены видеоинструкции по правилам прохождения ВНО, в частности, алгоритм действий для участника ВНО.

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Все они, добавила представитель министерства, получили приглашение с определением времени входа, места и времени тестирования.

"Участники самостоятельно или организованным транспортом будут довезены в пункт тестирования", - сказала Мандзий и добавила, что в пункты тестирования участники будут допускаться с 9:50 до 10:50.

На улице перед пунктами тестирования и в коридорах самых пунктов необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

На входе участникам будут проводиться термометрия и оценка на признаки острого респираторного заболевания.

"Получат все маски и смогут продезинфицировать руки", - сказала врио министра.

После идентификации участники ВНО будут проходить в свои аудитории по указателям. Там они еще раз будут проходить идентификацию.

"После завершения тестирования участник сдает бланк и на выходе из пункта тестирования выбрасывает использованную маску в определенную урну", - добавила Мандзий.

Она заверила, что каждый шаг участника ВНО продуман, с правилами ознакомлены все участники и инструкторы.

"Мы будем контролировать соблюдение всех этих правил, чтобы безопасно провести внешнее независимое оценивание, и оно было безопасным для всех", - подытожила врио министра.

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