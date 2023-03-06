Чиновник заявил о формировании новой концепции армии резервистов в Украине и раскрыл ее основные принципы.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал украинской молодежи завершить реформу о регистрации огнестрельного оружия на территории Украины, чтобы каждый украинец с подросткового возраста знал, что такое пистолет, и как нужно с ним обращаться.

Чиновник отметил, что соответствующую инициативу поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Резников спрогнозировал в интервью LIGA.net, что при принятии соответствующей реформы каждый оккупант 10 раз подумает, прежде чем идти войной на Украину.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", - сказал он.

Резников уточнил, что предварительно каждый украинец пройдет специальную проверку у психиатра, нарколога и правоохранителей, чтобы ему можно было доверить оружие.

Глава Минобороны отметил, что сейчас Кабмин работает над новыми правками в законодательство в контексте создания новой концепции обороны и не исключил, что в скором времени срочная служба вообще будет не нужна украинцам: вместо этого Минобороны создаст армию резервистов по примеру Швейцарии и Израиля.

По словам министра, после проигрыша в войне с Украиной Россия "не улетит в космос даже со всеми творениями Илона Маска" и будет мечтать о реванше:

"И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Так живет Швейцария. Поэтому я убежден, что культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например", – пояснил Резников.

В этом контексте министр анонсировал создание специальных спецкурсов, в которых смогут принять участие украинцы по достижению 18 лет. Они будут включать в себя обучение базовым знаниям о медицине, стрельбе, о том, как действовать в полевых условиях и окопах. Далее, выбор будет за украинцами: каждый член общества сможет развивать в себя в той специализации, которая ему больше подходит, пообещал Резников.

"Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай. Ходить в тир – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием", - отметил он.

Легализация огнестрельного оружия на территории Украины

Напомним, что 23 февраля 2022 года ВРУ приняла в первом чтении проект Закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Заседание нардепы провели в закрытом режиме. Согласно документу, украинцы, иностранцы, а также лица без гражданства имеют право на применение огнестрельного оружия в рамках отпора российской агрессии без предварительной его регистрации, а также без опасений о возможной криминальной ответственности за последствия применения.

Позже правительство Украины провело опрос в цифровом приложении "Дия" касательно поддержки такого закона со стороны украинцев. Выяснилось, что "за" проголосовали 58,75% респондентов. Также в рамках опроса Социологической группы "Рейтинг" выяснилось, что около 61% украинцев считают, что массовое вооружение граждан огнестрельным оружием - залог укрепления обороноспособности Украины.

Летом в МВД обещали, что окончательную реформу о легализации оружия на территории Украины удастся согласовать не позднее осени 2022 года, однако по состоянию на март 2023 года нардепы и члены правительства все еще не решились урегулировать этот вопрос.

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