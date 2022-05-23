61% украинцев считают, что массовое вооружение граждан огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

В условиях войны более чем вдвое выросло число тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами к нему.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что более 90% опрошенных согласны с тезисом, что свобода является одной из главных ценностей для украинцев.

Половина опрошенных считают, что способны самостоятельно защититься в случае возникновения внезапной угрозе жизни, здоровью или имуществу до прибытия полиции. Таковыми себя считают мужчины, молодые респонденты и те, кто в совершенстве владеет огнестрельным оружием.

"Опрошенные выражают больше беспокойства за безопасность своих близких и родных (91%), чем за свою собственную безопасность (63%). За собственную безопасность больше волнуются женщины, жители юга и востока, респонденты из мест, где были боевые действия, или же оккупация", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что наличие собственного оружия, или у кого-то из близких или родных вызывает большее чувство защищенности (48%), чем наличие рядом других людей с легальным оружием (33%).

В условиях войны более чем вдвое выросло число тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Сегодня такую инициативу поддерживают 58%, не поддерживают – 39%.

"Таким образом, впервые за историю исследования данного вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников (в 2018-2021 поддерживали такую идею около четверти, не поддерживали – более 70%)", - отмечают социологи.

Сторонников "вооружения" граждан больше среди жителей центра страны, респондентов молодой и средней возрастной групп, мужчин. Украинцы, чьи родственники сейчас защищают страну на войне, более лояльны к идее предоставления гражданам права на владение оружием.

61% украинцев считают, что массовое вооружение граждан будет способствовать укреплению обороноспособности страны. 36% имеют противоположное мнение. "Больше этот тезис поддерживают молодежь, мужчины и те, кто имеют желание иметь оружие", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, 45% считают, что возможность свободной покупки оружия увеличит личные свободы граждан, а 40% – наоборот считают, что при таких условиях будет ущемление свободы. Последних больше среди жителей востока, женщин и противников создания условий для свободной покупки оружия.

В то же время 58% опасаются, что свободная покупка оружия приведет к увеличению преступности. Противоположного мнения придерживаются 35%. "Последних больше среди жителей центра, мужчин и тех, кто хотят стать владельцами огнестрельного оружия", - свидетельствуют результаты опроса.

Около 80% респондентов не испытывали необходимости иметь оружие до начала вторжения России. Однако сегодня 44% хотели бы быть владельцами оружия. "В результате, сегодня треть из тех, кто не хотел иметь оружие до войны, изменили мнение на противоположное, а почти половина из них хотят, чтобы оружие имели члены семьи", - отмечают социологи.

Почти 60% мужчин и 30% женщин воспользовались бы правом приобретения оружия, если бы у них была такая финансовая и юридическая возможность. В то же время, 64% считают, что существует значительная угроза нелегального оборота оружия после окончания войны. 31% убеждены, что хотя такая угроза существует, но она незначительна. 3% вообще не видят возможной угрозы.

Кроме того, большинство опрошенных (72%) поддерживают идею введения в Украине обязательного обучения по владению огнестрельным оружием для гражданского населения, 26% – не поддерживают.

Как проводился опрос

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,5%. Сроки проведения: 16 мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Законопроектом предусматривается внедрение удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

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