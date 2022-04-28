Изнурительная эвакуация мужчины и его собаки длилась целых пять суток.

Житель Мариуполя и его собака пешком добрались до Запорожья за 5 дней.

Об этом рассказали волонтеры Людмила Швайка и Галина Однорог.

Украинец и его четвероногий друг шли на свой страх и риск, поскольку не знали, какая ситуация в области и смогут ли такое расстояние преодолеть ногами и лапками.

Путь к спасению пролегал через обстрелы, непогоду, жару, поэтому они несколько раз прощались с жизнью.

Руки мужчины почернели от грязи, холода и маленьких ожогов.

Состояние песика сейчас стабильное. Его накормили, обработали от паразитов и полечили лапки.

"У нее стертые подушечки лапок, на которые больно смотреть, а ее хозяин не верит, что дошел. Что смог. Что доверился интуиции. Выживших. Что в безопасности. Что здесь люди, которые их приняли, как родных", – рассказала волонтер Людмила.

Собаку по кличке Жужа отнесли в вагон поезда на руках, поскольку после утомительной дороги она не смогла ступить и шагу.

Волонтеры помогли мужчине и Жуже поехать к родственникам.

Напомним, в Мариуполе людям грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и за антисанитарию в городе и опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

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