3 сентября в Одессе обнаружили 9-летнего мальчика с инвалидностью, жившего с родителями в парке.

В Одессе умерла мать 9-летнего мальчика-инвалида, который жил с родителями в парке.

Об этом Facebook сообщил замначальника отдела ювенальной превенции одноименного управления регионального главка Нацполиции Дмитрий Ревун.

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По его словам, вчера умерла женщина из семьи, которая жила в парке, о которой он сообщал 3 сентября. О трагедии ребенку, находящемуся сейчас в больнице, пока не сообщили.

«Отец ребенка сказал, что расскажет ему все сам, но пока еще не знает, как это сделать. Перед самой непогодой (в Одессе с 4 сентября идут дожди - УНИАН), на пару дней удалось найти временное жилье для отца ребенка и средства, чтобы можно было существовать», - написал Ревун.

Он отметил, Служба по делам детей активно осуществляет сопровождение мальчика. Одесские волонтеры обещали помочь отцу и сыну.

«Им придется планировать жить по-новому, в новых условиях», - отметил полицейский.

История с мальчиком-инвалидом и его семьей

3 сентября в Одессе обнаружили 9-летнего мальчика с инвалидностью, который жил с родителями в парке. У матери ребенка также была инвалидность.

О ребенке, три дня спавшем под открытым небом - под забором, сообщили очевидцы. Мальчик спал на земле, выстилая свои школьные тетради. Эта семья, лишившись временного жилья и работы, ушла жить в парк - напротив своего дома. Ребенка отвезли в больницу, откуда затем направят в центр социально-психологической реабилитации детей.

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Автор: Лариса Козовая