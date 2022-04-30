Украинских беженцев во Франции будут расселять в регионах, потому что в Париже уже нет места.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил консул Украины во Франции Сергей Есаулов.
Он отметил, что много украинских беженцев хотят остаться в Париже, но там уже нет места.
"Люди должны иметь в виду, что по прибытию их отправят в регионы, где доступны поселение и размещение. Многие французы вызвались принимать украинцев у себя в семьях. Главная проблема, по словам французов, в том, что много украинских беженцев хотят остаться в Париже, но там уже нет места, поэтому просьба для украинцев перемещаться в регионы", - сказал он.
Есаулов подчеркнул, что сразу по прибытию украинцы попадают под контроль местных ассоциаций. Поэтому не нужно что-то самим придумывать и искать места для поселения на сайтах. Этот процесс уже давно автоматизирован, и это позволяет избежать недобропорядочных злоупотреблений.
Как сообщал УНИАН, ранее высокопоставленный представитель французского президента, которого цитировало Bloomberg, рассказал, что Франция готова предоставить необходимые Украине гарантии безопасности после окончания войны.