По прибытии украинцы попадают под контроль местных ассоциаций, поэтому самим искать жилье на сайтах им не нужно.

Украинских беженцев во Франции будут расселять в регионах, потому что в Париже уже нет места.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил консул Украины во Франции Сергей Есаулов.

Он отметил, что много украинских беженцев хотят остаться в Париже, но там уже нет места.

"Люди должны иметь в виду, что по прибытию их отправят в регионы, где доступны поселение и размещение. Многие французы вызвались принимать украинцев у себя в семьях. Главная проблема, по словам французов, в том, что много украинских беженцев хотят остаться в Париже, но там уже нет места, поэтому просьба для украинцев перемещаться в регионы", - сказал он.

Есаулов подчеркнул, что сразу по прибытию украинцы попадают под контроль местных ассоциаций. Поэтому не нужно что-то самим придумывать и искать места для поселения на сайтах. Этот процесс уже давно автоматизирован, и это позволяет избежать недобропорядочных злоупотреблений.

Как сообщал УНИАН, ранее высокопоставленный представитель французского президента, которого цитировало Bloomberg, рассказал, что Франция готова предоставить необходимые Украине гарантии безопасности после окончания войны.

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