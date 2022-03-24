Активы были заморожены в рамках санкций в отношении РФ.

В связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию независимой Украины власти Франции заморозили активы российских олигархов на $800 млн.

Активы были заморожены в рамках санкций в отношении РФ. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, пишет CNN.

"Эти санкции ощущаются в России, где экономика пошатывается, рубль падает, фондовая биржа в значительной степени все еще закрыта, а центральный банк сильно пострадал. Никаких табу не будет, если нам нужно будет действовать дальше", — сказал он.

Война против Украины: