Франция готова предоставить необходимые Украине гарантии безопасности после окончания войны.
Об этом заявил высокопоставленный представитель французского президента, цитирует Bloomberg.
Гарантии будут включать поставку военной техники с возможным участием других стран, таких как Германия, Италия и Турция.
Как писал УНИАН, 19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что стране не нужен российский газ и что Париж поддерживает энергетическое эмбарго против агрессора.
Украине нужны "гарантии безопасности" для мирного соглашения с Россией. В то же время, по замыслу ОП, это должно быть два документа: отдельно - "гарантии" и договор с русскими.
По предложенной Зеленским формуле, конкретная потенциальная страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины.
Потенциальную безопасность после войны готовы гарантировать Британия, Германия, Италия и Польша.