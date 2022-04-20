Гарантии будут включать поставку военной техники.

Франция готова предоставить необходимые Украине гарантии безопасности после окончания войны.

Об этом заявил высокопоставленный представитель французского президента, цитирует Bloomberg.

Гарантии будут включать поставку военной техники с возможным участием других стран, таких как Германия, Италия и Турция.

Как писал УНИАН, 19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что стране не нужен российский газ и что Париж поддерживает энергетическое эмбарго против агрессора.

Украине нужны "гарантии безопасности" для мирного соглашения с Россией. В то же время, по замыслу ОП, это должно быть два документа: отдельно - "гарантии" и договор с русскими.

По предложенной Зеленским формуле, конкретная потенциальная страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины.

Потенциальную безопасность после войны готовы гарантировать Британия, Германия, Италия и Польша.

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