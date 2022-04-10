В Макарове Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери – от полученных ран он умер, а в Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали двое оккупантов, впоследствии она потеряла ребенка.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о зверствах оккупантов в освобожденных населенных пунктах.

Об этом она сообщила в Telegram.

"После освобождения населенных пунктов от рашистських оккупантов остаются десятки и сотни замученных, искалеченных людей, которые подвергались страшным пыткам – таково лицо "освобождения", пришедшего в Украину", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, в поселке Макаров Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери – от полученных ран он скончался.

Кроме того, в Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали двое оккупантов, впоследствии она потеряла ребенка.

На Херсонщине 60-летнего мужчину били в присутствии дочери - прикладами, палками.

"Во время оккупации сел Ягиде и Лукашовка на Черниговщине российские захватчики устроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, которые были расстреляны российскими военными", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на оккупированных территориях – это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - призвала уполномоченная.

Как сообщал УНИАН, в селе Богдановка Броварского района пьяные российские оккупанты изнасиловали женщину, а ее мужа - сожгли.

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