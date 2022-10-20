При этом, по словам адвоката женщины, один из ее сыновей защищает Украину от российских оккупантов в рядах ВСУ.

Жительница Черкасс Татьяна Дробот, которая присылала россиянам фотографии расположения объектов Вооруженных сил и укреплений, приговорена к 10 годам лишения свободы.

Об этом в комментарии ТСН сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что по результатам следственных действий, а именно обысков по месту жительства фигурантки дела были обнаружены вещественные доказательства (телефоны и компьютерная техника), на которых зафиксирован факт передачи гражданам РФ информации о расположении подразделений ВСУ, а также положительное отношение обвиняемой к российской агрессии против Украины. На странице Татьяны Дробот в запрещенной соцсети есть множество постов в поддержку оккупантов. При этом, по словам защитника Татьяны Дробот Андрея Шевченко, один из ее сыновей защищает Украину в рядах ВСУ.

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Также она призвала представителей РФ к осуществлению артиллерийских и ракетных ударов по одному из микрорайонов Черкасс, на территории которого находился военный объект.

В марте женщина была задержана. Следствие выяснило, что она переслала на российские номера телефонов фотографии, которые сделал ее муж с помощью планшета. Но, как указали правоохранители, по состоянию на тот день в Украине еще не была предусмотрена ответственность именно за фотографирование военных объектов. Мужчина избежал ответственности за это, но позже, в апреле, был осужден за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

"Приднепровским районным судом города Черкассы признана виновной и осуждена к 10 годам лишения свободы 62-летняя черкасчанка за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса) и распространение материалов с призывами к изменению границ территории Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса)", – отметили прокуроры.

"Во время допроса в судебном разбирательстве и своего выступления в судебных прениях обвиняемая Дробот отмечала, что полностью признает свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, просила прощения у государства и у своей семьи", – сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, женщина объяснила, что поступила так не с целью наступления негативных последствий для города и граждан Украины, и руководствовалась своими эмоциями, а не умом.

"Учитывая ее поведение во время судебного производства, а также учитывая то, что она более 7 месяцев провела в следственном изоляторе и имела время осознать собственные действия, у стороны обвинения отсутствуют сомнения относительно правдивости ее показаний и раскаяния", – добавили в прокуратуре.

Правоохранители предположили, что приговор осужденная может обжаловать. "В настоящее время прокурорами изучается приговор суда на предмет его дальнейшего обжалования в суде апелляционной инстанции", - рассказали в прокуратуре.

Адвокат осужденной Андрей Шевченко заявил, что если его подзащитная решит подавать апелляцию, то он подготовит такую жалобу.

Предатели Украины

С момента полномасштабной войны в Украине СБУ и другие службы регулярно выявляют предателей Украины в разных областях. Предатели всячески помогают врагу, в частности сообщают о расположении ВСУ и военных объектов. Так, в сентябре в Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры. В маршрутном автобусе пассажиры обратили внимание, что неизвестная женщина снимает некоторые объекты, которые фотографировать нельзя. Люди не позволили женщине выйти из маршрутки и вызвали полицию.

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