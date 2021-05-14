Зеленская рассказала о быте президентской семьи.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что не очень часто готовит. Она заверила, что ее семья питается обычной едой, а не "лобстерами".

Зеленская поделилась этим в первом телевизионном интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

Читайте также"14 это много или мало?": первая леди Украины прокомментировала важность закона о декрете для мужчин"Я раньше не очень часто готовила. Сейчас готовлю меньше. Но готовлю. Когда ты постоянно на работе, дома все постоянно только завтракают. И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Раньше детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим. Сейчас есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Что дали-то и съели. Но там не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно", - заверила жена главы государства.

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Автор: Ольга Робейко