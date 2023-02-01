Барановская опубликовала старые фото с указанной датой за 2019 и 2021 годы отдыха в Таиланде.

Жена нардепа Николая Тищенко модель Алла Барановская опровергла информацию, распространенную некоторыми СМИ, что находится вместе с мужем в Таиланде.

Чтобы убедить аудиторию, Барановская опубликовала в Instagram старые фото с указанной датой за 2019 и 2021 годы отдыха в Таиланде.

Ранее некоторые журналисты распространили фото Тищенко на пляже, как утверждалось, во время нынешней скандальной "рабочей" поездки в Таиланд. Когда был сделан снимок - неизвестно.

Видео дня

"Кому грустно, архивных видео у меня в профиле много. Поэтому welcome", - написала Барановская.

Вместе с тем жена Тищенко обвинила журналистов: "Хотела много чего сказать, но враг следит и смеется над вами, журналисты. Поэтому оставлю все при себе, потому что у меня есть мозг. Спасибо всем тем, кто не ведется на бред и не распространяет дешевые фейки".

Новый скандал с Тищенком - нардеп уехал в Таиланд

26 января журналисты узнали о поездке Николая Тищенко в Таиланд, несмотря на запрет СНБО на зарубежные поездки чиновников за исключением командировок.

Вскоре на сайте посольства Украины в Таиланде появилась информация, что Тищенко в роли депутата якобы посетит украинскую громаду. Тогда спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук возразил, что командировал Тищенко за границу.

После огласки руководители "Слуги народа" решили немедленно уволить Тищенко с должности заместителя председателя фракции и исключить из рядов политсилы.

Сам фигурант скандала обвинил во всем журналистов - "именно они подорвали доверие к Украине наших потенциальных партнеров".

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