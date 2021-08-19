В ИТК отметили, что введение моратория существенно ограничивает право потребителей на доступ к необходимой им информации.

Индустриальный телевизионный комитет (ИТК) обратился к президенту Украины по поводу решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Об этом сообщает пресс-служба ИТК.

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Согласно решению СНБО, до 1 января 2024 года, с целью минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, должен быть введен мораторий в СМИ на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

ИТК отмечает, что выражает полную поддержку инициативе власти позаботиться о качестве и продолжительности жизни украинцев, в частности тезису о необходимости минимизации вредного влияния самолечения на здоровье граждан, но убежден, что достижение этой цели возможно и целесообразно без неуместного упрощения указанной проблемы до рекламы лекарств в медиа.

По состоянию на сегодня, полного запрета рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации не существует ни в одной из развитых стран мира. Действующее законодательство Украины и международные соглашения предусматривают лишь запрет рекламы лекарственных средств, которые употребляются и распространяются только по рецепту.

В ИТК отметили, что введение моратория существенно ограничивает право потребителей на доступ к необходимой им информации о свойствах лекарственных средств и медицинских изделий, возможности и варианты как лечения, так и профилактики заболеваний и основывается на ошибочном представлении, что граждане безоговорочно доверяют рекламе и не способны анализировать информацию.

В ИТК отмечают, что мораторий на рекламу лекарств приведет к таким последствиям:

обострение проблемы самолечения;

лишение граждан надежного источника информации (радио, телевидение);

активизации неконтролируемой информации о лекарствах через средства Интернета;

изменению статуса ряда лекарственных средств, реклама которых невозможна, на функциональные пищевые добавки, косметические средства, лечебные травы, рекламировать которые не запрещено;

распространению различного рода целительства, мошенничества и тому подобное;

интенсификации распространения в аптеках информации о лекарственных средствах как средстве фармацевтического маркетинга, поскольку размещение информации о товаре в месте его продажи не является рекламой;

провоцированию увеличения объемов выплат дистрибьюторами лекарств гонораров врачам за количество выписанных рецептов;

появлению ряда новых легальных и нелегальных методов продвижения продукции, последствия применения которых пока не известны;

снижению объемов продаж ряда препаратов;

уменьшению оборотных средств дистрибьюторов и аптек,

снижению ассортимента продукции;

росту цен на лекарственные средства.

Таким образом, как отмечают в ИТК, введение запрета рекламы лекарств прямо противоречит предусмотренному Конституцией Украины праву на здоровье, что в развитых странах неразрывно связано с максимальной информированностью пациентов о средствах и методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

В ИТК отметили, что введение указанного моратория приведет одновременно к существенным потерям государственного бюджета и сокращению рабочих мест в фармацевтической отрасли. Сейчас только поступление платежей по налогу на добавленную стоимость от субъектов рынка, задействованных в создании и распространении телевизионной рекламы, оценивается в сумме до 1 млрд гривен в год. Запрет рекламы окажет резкое и существенное влияние на продажи фармацевтических компаний, из которых 50% являются национальными производителями.

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Автор: Елена Коваленко