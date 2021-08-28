Акция прошла под Офисом президента.

ВО "Свобода" призывает президента Владимира Зеленского поднимать жесткие вопросы во время визита в Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен "свободовцев" пришли сегодня к Офису президента с требованиями к главе государства не предавать украинские интересы в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом, с которым Зеленский встретится 31 августа в Вашингтоне.

Как рассказал в комментарии УНИАН лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, основные требования к президенту - занять наступательную позицию, воспользовавшись тем, что в последнее время США несколько потеряли свою репутацию сверхдержавы.

"Украина получила очередной уникальный шанс для защиты наших национальных интересов. Дело в том, что США в последнее время испытали несколько сильных имиджевых ударов. Это "Северный поток-2", когда США не удалось заблокировать достройку этого газопровода, Путину и Меркель удалось договориться по этому вопросу. Ну и, конечно, события в Афганистане, которые очень ударили по Америке и в частности по Байдену. Соответственно, реноме США в мире очень сильно пошатнулось, и они могут потерять статус, которым они очень дорожат – статус сверхдержавы и международного арбитра номер один. То есть Украина получила супершанс. Зеленский должен понимать, что Америка не может проиграть еще один раз перед Кремлем. Поэтому президенту надо не просто что-то просить у США, не просто радоваться, что его пригласили, а надо задать ряд жестких вопросов", - сказал Тягнибок.

Читайте такжеБелый дом подтвердил встречу Байдена с ЗеленскимОн пояснил, что речь идет об обязательствах США по Будапештскому меморандуму. Также, по его словам, Зеленский должен подчеркнуть недопустимость запуска в эксплуатацию "Северного потока-2".

Кроме того, считает Тягнибок, нужно требовать, чтобы западный мир прекратил Украину шантажировать и давить по выполнению Минских соглашений.

"Ведь для Украины это абсолютно капитулянские документы. Чего стоит только закон об особом статусе. Мы давим на президента, чтобы он как гарант Конституции использовал возможности, которые ему дает закон и Конституция, чтобы максимально отстоять интересы Украины в переговорах с США, пользуясь их нынешней деликатной неудобной ситуацией", - заявил политик.

Акция под ОП прошла мирно. Нарушений общественного порядка не было.

Как ранее сообщал УНИАН, родственники политзаключенных Кремля призвали президента Владимира Зеленского, чтобы он на встрече с президентом США Джо Байденом поднял вопрос увольнения их родных.

Автор: Дмитрий Хилюк