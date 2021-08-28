В мероприятии приняли участие около 3 десятков человек.

Родственники политзаключенных Кремля призвали президента Владимира Зеленского, чтобы он на встрече с президентом США Джо Байденом поднял вопрос освобождения их родных.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию "Жизнь заложников Кремля – не игрушки", которая проходит под Офисом главы Украинского государства, пришло около трех десятков родственников политзаключенных Кремля.

Участники акции обратились к Зеленскому и Байдену с просьбой найти пути давления на Российскую Федерацию для освобождения украинцев, которые были незаконно задержаны и осуждены на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.

Как отметила представитель Центра по правам человека "Змина" Татьяна Печончик, в течение двух лет не освобождено ни одного украинского политзаключенного. "В наших списках по меньшей мере 124 человека, которые лишены свободы на территории оккупированного Крыма и в Российской Федерации, а, по данным СБУ, по меньшей мере 276 человек являются гражданскими и военными заложниками, которые находятся на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Наша акция приурочена к визиту президента США и его встрече с президентом США. Мы хотим напомнить накануне этой встречи, что до сих пор наши сограждане находятся в застенках Кремля и что нужно искать способы для освобождения этих политзаключенных. Некоторые из них находятся в заключении еще с 2014 года", - подчеркнула правозащитник.

Также во время акции показали перформанс: шестеро мужчин и женщин, которые символизировали узников Кремля, с мешками на головах зачитывали имена украинцев, которых содержат в российских тюрьмах. В завершение прозвучали звуки автоматной очереди - и "узники Кремля" упали якобы от этих выстрелов. Перформансом участники акции хотели сказать, что всем узникам Кремля грозит смерть в российских тюрьмах, если они не будут освобождены.

Встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне запланирована на 31 августа.

Перед визитом Зеленского в Байден, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

Автор: Дмитрий Хилюк