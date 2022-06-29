Ричард Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления.

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле Киевской области.

Об этом написал поселковый голова Гостомеля Тарас Думенко в Facebook.

"Ричард Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики. В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта", - сообщил Думенко.

11 июля 2021 года компания Virgin Galactic совершила первый космический туристический полет, в котором принял участие собственно сам 71-летний Брэнсон.

Брэнсон еще в 2013/14 годах выражал поддержку Евромайдану, осуждал режим Януковича, а также публично был возмущен российской аннексией Крыма. Еще тогда бизнесмен призвал мировое сообщество отказаться от энергоносителей из РФ.

20 февраля 2022 года Брэнсон вспомнил Будапештский меморандум на фоне угрозы полномасштабного вторжения, которое произошло четырьмя днями позже. Тогда британец призвал мир сплотиться вокруг Украины и защитить ее от агрессии рашистов.