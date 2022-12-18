Глава государства заявил, что Киев будет держаться, но в Украине нет рабства, и если кому-то надо уехать - они могут это сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планируется ли эвакуация Киева из-за уничтожения инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

Об этом президент Украины сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

В частности, у Зеленского спросили, видит ли он риски принятия радикальных решений, и в частности, эвакуации жителей крупных городов, таких как Киев и Одесса, из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.

Видео дня

"Я не вижу, чтобы Россия начала новую войну. Россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера. Тот наносил по Европе, включая Украину, наносил удары по инфраструктуре. Была бомбардировка от Британии до других государств Европы по инфраструктуре, жизненно важным пунктам, по электроэнергии, водоснабжению. А затем, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бежать, то есть, они сеяли хаос для того, чтобы легче потом было разрушить полностью города. Потому что города, когда нет людей... легче полностью разрушить артиллерией и другой тяжелой техникой. А уже потом заходят военные. Его тактика, президента Путина, такая же грязная, как и тактика Гитлера. Она нам совершенно понятна, и поэтому мы готовы отстоять. Я думаю, мир один раз уже пережил такую волну агрессии, я думаю, и второй раз переживет", - заявил Зеленский.

В то же время, у президента Украины спросили, означает ли это, что Киев не будет эвакуирован.

"Мы будем держаться. У нас рабства нет. У нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, им нужно уехать - они могут себе это позволить. И это нормально. Каждый человек защищает государство, защищает себя. Семья - это также часть государства. Бывают разные примеры. Иногда людям нужно уехать. Государство должно дать коридоры и возможности для эвакуации. И все. Но я вам точно хочу сказать: если город будет пуст, его очень просто захватить. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства. Все на Донбассе разрушенные наши городки пустые. Людей либо убила русская армия, либо они их уничтожили, либо люди уехали. И правильно делали. Они ехали, потому что там были постоянно под огнем. И потом захваченные уже были разрушены города", - сказал президент.

Возможная эвакуация Киева

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что из Киева на зиму могут вывезти некоторые группы населения, в частности, детские дома, дома престарелых.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Россия совершила очередную, уже 9-ю масштабную ракетную атаку по территории Украины.

Российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве после российской ракетной атаки 16 декабря была приостановлена работа электротранспорта. В городе произошли аварийные отключения электроэнергии, также в квартирах многих киевлян исчезло водо- и теплоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: