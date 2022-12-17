Энергосистема Запорожья нуждается в восстановлении после обстрела оккупантами.

После ракетного удара по Запорожью в пятницу, 16 декабря, повреждена расположенная в городе Днепровская ГЭС.

Как сообщил в эфире телемарафона первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, оккупанты выпустили по городу более 20 ракет.

Была атакована, в том числе, ДнепроГЭС. Сейчас соответствующие службы работают над ее восстановлением.

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"ДнепроГЭС нуждается в восстановлении после атаки. Сейчас работают там бригады", - сказал Власюк.

Заммэра сообщил, что на ремонт требуется "немного времени", но не проинформировал о возможных сроках восстановления гидроэлектростанции

По словам Власюка, в настоящее время котельные и насосные станции города подключены к резервному электроснабжению, работают на электрогенераторах.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух описал ситуацию в регионе как "сложную, но контролируемую". По его словам, все критические объекты функционируют, но с некоторыми перебоями.

"Электроснабжение нестабильное, кроме введенного графика почасовых отключений, нашим энергетикам приходится сокращать потребление за счет ограничения по определенным секторам", – сказал он в эфире телемарафона.

В то же время в районах области, где ведутся боевые действия, работа аварийных бригад невозможна. В частности, Степногорская громада находится под постоянными обстрелами двое суток, тут нет электричества.

Удар по Запорожью 16 декабря 2022 года

В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, прежде всего – по энергетическим объектам.

Было выпущено 76 ракет различных типов, из них 60 сбили силы противовоздушной обороны. Среди атакованных городов – Запорожье. Местные власти описали этот удар по городу как один из самых массированных. По информации и.о. мэра города Анатолия Куртева, по Запорожью была запущена 21 ракета. Хотя жертв среди населения не было, были разрушены объекты инфраструктуры.

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