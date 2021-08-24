Момент попал на камеры, которые транслировали праздник ко Дню Независимости онлайн.

Президент Владимир Зеленский не сдержал слез, когда на большом экране демонстрировали ключевые исторические события Украины.

Глава государства прослезился в тот момент, когда главная героиня вышла из-за кадра обнимать военного ВСУ. Момент попал на камеры, которые транслировали праздник ко Дню Независимости онлайн.

Действо на больших экранах Майдана зрителям показали после церемонии награждения и минуты молчания по павшим за независимость Украины.

По дороге девочка встречает узнаваемых исторических персонажей Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Николая Гоголя, Михаила Грушевского, Василия Стуса, которого арестовывают кагебисты. Также она заходит в автобус с ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

После этого на Майдане начался военный парад.

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Праздничные мероприятия в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Иван Бойко