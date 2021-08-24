Действо происходило в прямом эфире на Майдане Независимости за сценой и транслировалось для зрителей на большие экраны.

Декорации советского быта, которые в канун празднования Дня независимости, со скандалом демонтировали на Аллее Героев Небесной Сотни, появились на праздновании 24 августа на Майдане Незалежности.

Декорации использовали для съемок действа "Код нации: посвящается Дню Независимости Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, действо на больших экранах Майдана зрителям показали после церемонии награждения и минуты молчания по погибшим за независимость Украины.

Маленькая девочка с цветами в руках проходит через все исторические вехи нашей страны, начиная со времен триполья и до современности.

По дороге девочка встречает узнаваемых исторических персонажей Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Николая Гоголя, Михаила Грушевского, Василия Стуса, которого арестовывают кагебисты. Также она заходит в автобус с ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Исторические вехи Украины показаны достаточно подробно: триполье, времена Киевской Руси, времена казацкого государства, период, когда Украина входила в состав Российской империи.

Наиболее подробно показаны ХХ и XXI века, в частности, Украинская Народная Республика, голодомор, Вторая мировая война, 60-80-е годы ХХ века. Отдельно - Чернобыльская катастрофа, а также два Майдана. В конце действа девочка проходит через воинов АТО, а в завершение выходит из-за кулис съемочной площадки на Крещатик, пробегает по центру перед трибунами под гигантским Государственным флагом, в конце ее встречает и обнимает солдат Вооруженных Сил Украины.

После этого на Майдане начался военный парад.

Скандал с декорациями

17 августа несколько десятков возмущенных представителей "Национального корпуса" принялись демонтировать инсталляцию, а правоохранители наблюдали за происходящим. Позже произошли столкновения между правоохранителями и членами "Нацкорпуса", были задержанные. После стычек инсталляцию демонтировали.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что в центре Киева появились декорации к 30-летию независимости Украины, которое будут отмечать 24 августа. Во время трансляции ко Дню Независимости Украины хотели заснять разные эпохи, которые прожила наша страна, в том числе и советскую.

20 августа декорации установили на Майдане Независимости.

Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк