Почетные наименования присвоены с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, учитывая образцовое выполнение возложенных задач, высокие показатели в боевой подготовке.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в указах №545-550 главы государства.

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В документах отмечается, что почетные наименования присвоены с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, учитывая образцовое выполнение возложенных задач, высокие показатели в боевой подготовке.

Так, 12-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование «имени генерал-хорунжего Виктора Павленко». В дальнейшем она будет именоваться как 12-я отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск ВСУ.

27-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование «имени кошевого атамана Петра Калнышевского», 18-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск ВСУ - «имени Игоря Сикорского», 44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ - «имени гетмана Данилы Апостола».

169-му учебному центру Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование «имени Ярослава Мудрого». В дальнейшем он будет именоваться как 169-й учебный центр имени Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, 1-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил ВСУ присвоено почетное наименование «Галицко-Волынская».

Указы вступают в силу со дня опубликования.

День ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День ВСУ. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

Поздравление Зеленского

6 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины.

Зеленский также заявил о том, что развитие ВСУ требует серьезных финансовых вложений.

По словам президента ко Дню ВСУ украинские военнослужащие получат около 300 квартир.

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Автор: Светлана Закелова