Президент Германии подчеркнул, что борьба против антисемитизма должна продолжаться, как и юридическая проработка преступлений того времени.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мемориальный комплекс в Бабьем Яру позволит почувствовать страдания, которые приносят нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своей речи во время церемонии чествования памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Президент подчеркнул, что Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов.

"Это черная уродливая страница мировой истории... Было время, когда эту страницу пытались вырвать, стереть и спрятать за стеной каменного молчания... Было время, когда страницу Бабьего Яра старались не замечать и жить, будто ее нет и не было...", - отметил он.

Зеленский добавил, что также было и время, когда о Бабьем Яре перестали молчать, но, по его мнению, начали говорить - это еще не значит, что начали делать.

"Было много заявлений и обещаний..., много лет без мемориального комплекса в этом месте. Я счастлив, что... мы наконец начали двигаться...", - сказал президент.

Читайте такжеЗеленский встретился с президентом Германии: о чем говорили

По его словам, ежемесячно в Бабьем Яру будут появляться новые объекты, которые через несколько лет станут частью единого масштабного комплекса памяти о трагедии.

"Он позволит сполна почувствовать ужас и боль, страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость. Да, к сожалению, это не поможет убитым здесь, но поможет живым и тем, кто должен об этом знать, помнить, передать детям и внукам. Чтобы тогда, когда мы попадем в следующий виток спирали, по которой развивается цивилизация, у всех нас... был только один путь - путь человека", - подытожил Зеленский.

Выступление президента Германии Штайнмайера

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что, взирая на трагедию в Бабьем Яру, благодарен Украине за тесное партнерство между государствами.

"Для немца, для федерального президента Германии, путь сюда - к Бабьему Яру - является трудным, однако я благодарен, что я сегодня здесь...", - начал он.

Шайнмайер отметил, что это преступление против человечества началось еще раньше - во время "захватнических походов" Германии на мир.

Гораздо больше, чем 1 млн евреев в Украине стали жертвами этого "Холокоста от пуль", в частности в Киеве, Бердичеве, Одессе, Черновцах и других городах.

"Я сегодня здесь, чтобы напомнить, потому что мы должны напоминать, чтобы видеть и понимать, к чему могут привести огромная ненависть и национализм, антисемитизм и расовая вражда. Немецкая захватническая война на истребление была убийством и варварством, ее жертвами стали миллионы", - сказал он.

Президент Германии напомнил, что убийства в Бабьем Яру продолжались до самого ухода немцев, ведь, кроме евреев, в этом месте были расстреляны десятки тысяч цыган и украинцев, которые были не согласны с оккупантами.

"Я склоняю голову в глубоком трауре по погибшим и одновременно испытываю глубокую благодарность за примирение, ради которого вы... подали руку нам - немцам. Примирение - это не то, чего можно требовать, его можно лишь давать. Тем большую благодарность я чувствую за тесное партнерство, которое объединяет наши страны сегодня", - заявил он.

По словам Штайнмайера, немцы знают о своей ответственности перед историей, которая никогда не пройдет и является ответственностью "за наше общее будущее".

Президент Германии также подчеркнул, что борьба против антисемитизма должна продолжаться, как и юридическая проработка преступлений того времени.

Мероприятия к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Как сообщал УНИАН, в рамках мероприятий к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру в Киеве прошла официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и официальных иностранных гостей. Накануне, 5 октября, в Украину прибыл с официальным государственным визитом президент Израиля Ицхак Герцог, а 6 октября - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Бабий Яр: справка

Только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года оккупационные власти Третьего рейха расстрелял в Бабьем Яру 34 тыс. евреев. И это было только началом "конвейера смерти". Далее там же гитлеровцы расстреливали цыган и священнослужителей, душевно больных, интеллигенцию и украинских националистов и военнопленных.

Траурные мероприятия к годовщине трагедии в Бабьем Яру начались 30 сентября.

Автор: Антонина Доломанжи