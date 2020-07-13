Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины погибшему на Донбассе известному волонтеру

Тарас Матвеев погиб в Луганской области, спасая двух своих побратимов.

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 13 июля.

Читайте такжеНа Донбассе во время обстрелов погиб известный волонтер

Звание Героя Украины присвоено Матвееву за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

«Тарас Матвеев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это - пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память герою», - заявил Зеленский.

Похороны Матвеева состоятся в среду, 15 июля.

Как известно, младший лейтенант Матвеев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж. Матвеев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру ходатайства о присвоении Матвееву звания Героя Украины.

.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram