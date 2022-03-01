Он поблагодарил всех, кто в этих чрезвычайно сложных условиях обеспечивает людей всем необходимым для жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил простой народ Украины, который "голыми руками останавливает танки".

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Благодарны каждому, благодарны каждой, кто в этих чрезвычайно сложных условиях обеспечивает наших людей всем, что необходимо для жизни. Продукты, энергия, лекарства. И спасибо простому народу Украины, который останавливает голые танки, силой духа выгоняет оккупантов из административных зданий, делает их пребывание в Украине позорным. Чтобы доказать, что они все здесь чужие. Это и есть народная война. Это и есть народ Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, белорусские войска зашли на Черниговщину. Информацию подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.

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