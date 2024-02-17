Президент Украины Владимир Зеленский признался, что вопрос мобилизации является сложным делом.
Как заявил президент во время Мюнхенской конференции по безопасности, справедливость мобилизации заключается в ротации, поскольку военные должны восстанавливаться.
"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты устал, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления - количество уже другое.
Мобилизация в Украине
Офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что рано или поздно их коснется мобилизация. Он отметил, что некоторые люди остаются на передовой, несмотря на то, что имеют несколько контузий.
"Люди не железные - их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность", – подчеркнул он.
В то же время пресс-офицер 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Шрам" считает, что если в ближайшее время вся Украина "не аккумулируется" для выполнения общей цели, то "мы можем проиграть".