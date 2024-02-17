По его словам, бойцам необходимо обеспечить ротацию, чтобы они могли восстановиться.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что вопрос мобилизации является сложным делом.

Как заявил президент во время Мюнхенской конференции по безопасности, справедливость мобилизации заключается в ротации, поскольку военные должны восстанавливаться.

"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты устал, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления - количество уже другое.

Мобилизация в Украине

Офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что рано или поздно их коснется мобилизация. Он отметил, что некоторые люди остаются на передовой, несмотря на то, что имеют несколько контузий.

"Люди не железные - их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность", – подчеркнул он.

В то же время пресс-офицер 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Шрам" считает, что если в ближайшее время вся Украина "не аккумулируется" для выполнения общей цели, то "мы можем проиграть".

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