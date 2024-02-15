Он отмечает, что люди, которые "плавают через Тису от мобилизации", ошибаются, что людей для ведения войны и так хватает.

Если в ближайшее время вся Украина "не аккумулируется" для выполнения общей цели, то "мы можем проиграть". Об этом в интервью TSN.UA заявил пресс-офицер 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Шрам".

"Самый большой вызов, который перед нами стоит, - это существование нас как нации. Потому что если в ближайшее время, в очень короткое ближайшее время вся страна не аккумулируется для выполнения общей цели, то я боюсь, что мы можем проиграть", - отметил "Шрам".

Он добавил, что для того, чтобы победить врага, всем нужно работать как единый организм. "Не только военным, не только волонтерам. Не только госслужащим, допустим, пожарникам или пограничникам. Нам нужно всем работать как единый организм", - сказал боец.

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В то же время он добавил, что сейчас есть очень много людей, которые "устали от войны, но при этом не видели ее даже в глаза". "Я считаю, что это неправильно", - отметил "Шрам".

Он также добавил, что "сейчас очень много людей через Тису плавает от мобилизации". "Они просто должны понять, что мы же заканчиваемся. От того, что они думают, что хватает людей для ведения войны, - это на самом деле не так", - подчеркнул боец.

"Шрам" отметил, что у него есть вопрос к гражданским людям, которые "до сих пор не включились в войну": "Чем вы вообще будете заниматься, когда мы закончимся?"

Задачи Украины на 2024 год

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный аналитик Мик Раян выразил мнение, что 2024 год будет в основном посвящен стратегической обороне Вооруженных сил Украины с целью восстановления сил.

По его словам, мобилизация будет иметь решающее значение для этого. Также необходимо перевооружение, а для этого - огромные поставки боеприпасов.

По словам Раяна, кроме этого есть еще ряд оперативных проблем, которые предстоит решить украинским военным. В частности аналитик назвал поиск тактики прорыва эшелонированной обороны, а также интеграцию старых и новых военных технологий.

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