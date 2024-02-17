По словам президента, есть только два варианта, и ни один из них не понравится диктатору.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможные варианты завершения "карьеры" российского диктатора Владимира Путина.

Как заявил Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Путина может завершить свою "карьеру" убийством или трибуналом.

"У Путина только два возможных конца - трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него", - заявил Зеленский.

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Президент также прокомментировал информацию о вероятной смерти в тюрьме российского оппозиционера Навального. Он заявил, что после этого политического убийства "просто абсурдно воспринимать Путина как вероятно легитимного главу российского государства".

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина разрушает мифы о России, в которые раньше верил весь мир.

Так, отметил президент, Украина разрушила мифы о возможности РФ захватить любое государство, ведь украинцы доказали, что могут заставить РФ отступать.

Кроме того, разрушен миф, о том, что Украина - нереальное государство, который активно продвигает РФ. Ведь, отметил Зеленский, это в России начался мятеж, который привел к городским боям и вооруженному маршу на Москву – а это типичный признак несостоятельного государства.

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