По его словам, есть много бойцов, которые имеют по пять и более контузий, тем не менее, они остаются в рядах ВСУ.

Практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что рано или поздно их коснется мобилизация. Такое заявление сделал офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

"Относительно мобилизации, следует отдавать себе отчет и понимать, что рано или поздно она коснется практически каждого украинского мужчину призывного возраста. Но я в очередной раз хочу развеять страхи и подчеркнуть, что попадание в ряды ВСУ не означает, что вас немедленно бросят в зону ведения боевых действий", – отметил он в эфире "24 канала".

Березовец подчеркнул, что непосредственно в зоне боевых действий находится меньшая часть военнослужащих. Основная часть занята логистикой, вопросом медицинского обслуживания, это штабные работники и прочее. И это совершенно нормальная мировая практика, говорит офицер.

Видео дня

"Другое дело, что подразделения, находящиеся на передовой, нуждаются не только в пополнении, но и в ротации. Многие военнослужащие месяцами не имели возможность вывода в тыл, не имели никакого отдыха, не имели отпуска. Они, безусловно, нуждаются в отводе хотя бы на месяц, чтобы оновить ресурсы. Война – это очень изнурительно, и для человеческого организма в том числе. Физически стареют наши организмы, мы не молодеем, плюс ранения, контузии множественные", – продолжил Березовец.

По его словам, есть много бойцов, которые имеют по пять и более контузий. Тем не менее, они остаются в рядах ВСУ.

"Но люди не железные – их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность. Все призывники, которые есть в Украине, должны понимать, что рано или поздно в той или иной форме им придется стать на защиту Родины", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Верховной Раде Украины рекомендовали изъять норму об аспирантах-контрактниках из текста обновленного законопроекта по мобилизации. Речь идет о правительственном проекте закона, за который 7 февраля парламент проголосовал в первом чтении.

Стоит отметить, что 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и мобилизации на 90 суток – до 13 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: