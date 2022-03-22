Они награждены орденами и медалями.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 105 защитников Украины, из них 7 воинов - посмертно.

Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, воины награждены: Орденом Богдана Хмельницкого І степени, Орденом Богдана Хмельницкого II степени, Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, Орденом "За мужество" II степени, Орденом "За мужество" III степени, Орденом Даниила Галицкого.

Есть также награжденные медалью "За военную службу Украине", медалью "Защитнику Отечества".

Вас также могут заинтересовать новости: