Президент подчеркнул, что это Украина, которой народ гордится.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подвигом митинги против оккупантов на Херсонщине.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Херсонская область сегодня снова боролась. Я им благодарен. Снова на улицах. И как всегда – за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью. Без оружия против оккупантов. Против выстрелов и военных машин", - отметил президент.

Зеленский назвал это подвигом, который вдохновляет всех нас".

"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - подчеркнул он.

Война в Украине: ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля российские войска начали наступление на Херсон со стороны Крымского полуострова. С 3 марта областной центр находится под контролем ВС РФ.

После захвата города оккупантами стало известно о подготовке "референдума" о создании так называемой "ХНР".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что на организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, деятели-коллаборанты, которых соблазнили предложения оккупантов, подписывают себе приговор.

В захваченном Херсоне и в области граждане Украины мужественно оказывают сопротивление оккупантам.

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