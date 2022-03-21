Президент Украины Владимир Зеленский назвал подвигом митинги против оккупантов на Херсонщине.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Херсонская область сегодня снова боролась. Я им благодарен. Снова на улицах. И как всегда – за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью. Без оружия против оккупантов. Против выстрелов и военных машин", - отметил президент.
Зеленский назвал это подвигом, который вдохновляет всех нас".
"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - подчеркнул он.
Война в Украине: ситуация на Херсонщине
Как сообщал УНИАН, 24 февраля российские войска начали наступление на Херсон со стороны Крымского полуострова. С 3 марта областной центр находится под контролем ВС РФ.
После захвата города оккупантами стало известно о подготовке "референдума" о создании так называемой "ХНР".
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что на организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, деятели-коллаборанты, которых соблазнили предложения оккупантов, подписывают себе приговор.
В захваченном Херсоне и в области граждане Украины мужественно оказывают сопротивление оккупантам.